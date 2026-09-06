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Publicada em 06 de Setembro de 2026 às 10:00

Xangri-Lá ganha espaço no mapa empresarial gaúcho e acelera o Litoral Norte

Xangri-lá avançou 12 posições no ranking gaúcho de empresas entre 2020 e 2026, passando da 78ª para a 66ª colocação

Xangri-lá avançou 12 posições no ranking gaúcho de empresas entre 2020 e 2026, passando da 78ª para a 66ª colocação

Prefeitura de Xangri-Lá/Divulgação/JC
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Loraine Luz
Especial para o JC

De Cidreira

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