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CapaEmpresas & NegóciosReportagem Especial

Publicada em 18 de Setembro de 2026 às 00:00

Previsão do tempo vira ferramenta de gestão para empresas

Dados sobre chuva, temperatura e condições atmosféricas ajudam a definir o momento adequado para diferentes operações e atividades produtivas

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/Anderson Ferreira/Embrapa/Divulgação/JC
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Gabriel Eduardo Bortulini
 Especial para o JC

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