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CapaEmpresas & NegóciosEmpreendedorismo

Publicada em 03 de Setembro de 2026 às 10:21

Crescimento de salão e de artesanato na Restinga impulsiona economia local

Ábi Empodera foi idealizado pelas irmãs Francielly e Daiane Barbosa

Ábi Empodera foi idealizado pelas irmãs Francielly e Daiane Barbosa

Diego Dimovie/Divulgação/JC
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Gabrieli Silva
Gabrieli Silva Repórter
Especial para o JC

A evolução de um negócio informal para uma empresa com faturamento contínuo e equipe multidisciplinar exige viradas de chave na gestão. Essa é a trajetória do Ábi Empodera, centro de beleza idealizado pelas irmãs Francielly e Daiane Barbosa Lopes.

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