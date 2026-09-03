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Publicada em 03 de Setembro de 2026 às 10:06

Técnicas inovadoras e profissionalismo impulsionam salões de beleza na periferia gaúcha

Daiane criou uma técnica para resolver a preocupação das consumidoras

Daiane criou uma técnica para resolver a preocupação das consumidoras

Gabrieli Silva/Especial/JC
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Gabrieli Silva
Gabrieli Silva Repórter
Especial para o JC 

À frente do Dai Braids, Daiane Pires Pereira representa uma nova etapa dessa profissionalização: a criação de um diferencial técnico. Aos 25 anos, mãe de três filhos, ela transformou uma preocupação comum entre consumidoras de tranças em especialidade ao criar o método Rainha Ori, técnica que busca reduzir a tensão do couro cabeludo e de danos causados pela tração excessiva na raiz.

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