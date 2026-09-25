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Publicada em 25 de Setembro de 2026 às 16:15

Assédio eleitoral no ambiente de trabalho

Debora De Boni, advogada formada pela Universidade de Caxias do Sul (UCS), com 30 anos de atuação estratégica, pós-graduada em Direito Tributário pela UCS, especialista em Compliance pela FGV e mestranda em Gestão Trabalhista pela Uneed University

Debora De Boni, advogada formada pela Universidade de Caxias do Sul (UCS), com 30 anos de atuação estratégica, pós-graduada em Direito Tributário pela UCS, especialista em Compliance pela FGV e mestranda em Gestão Trabalhista pela Uneed University

Willian Cabral/Divulgação/JC
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Debora De Boni
Debora De Boni
Advogada especialista em Compliance

Partindo da premissa de que o empregador ocupa uma posição de poder sobre o funcionário e de que pode se utilizar desta autoridade para influenciar o resultado das eleições, vivemos uma notória intensificação da fiscalização e punição das práticas que configuram assédio eleitoral no país.

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