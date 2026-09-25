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CapaEmpresas & NegóciosOpinião

Publicada em 25 de Setembro de 2026 às 16:14

O Pix virou inteligência no varejo

Alex Marques é diretor comercial da Data System

Alex Marques é diretor comercial da Data System

Alex Marques/Arquivo Pessoal/JC
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Alex marques
Alex Marques, diretor comercial da Data System

O pagamento sempre foi visto como a etapa final da compra, mas com a evolução do Pix, essa lógica mudou. O que cresce não é apenas um meio de pagamento, mas a nova expectativa do consumidor de comprar com rapidez, conveniência e menos atrito.

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