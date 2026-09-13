Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaEmpresas & NegóciosOpinião

Publicada em 13 de Setembro de 2026 às 17:00

O teletrabalho amadureceu

Eduardo Gomes Gaelzer é advogado, professor e pesquisador do Getrab/USP; diretor da Sociedade Brasileira de Teletrabalho e Teleatividades (Sobratt); mestrando em Direito pela Unisinos; especialista em Direito do Estado pela UFRGS e em Direito do Trabalho pela Unisinos e pela UBA (Argentina); pós-graduado em Direito do Trabalho pela Unimi (Itália).

Eduardo Gomes Gaelzer é advogado, professor e pesquisador do Getrab/USP; diretor da Sociedade Brasileira de Teletrabalho e Teleatividades (Sobratt); mestrando em Direito pela Unisinos; especialista em Direito do Estado pela UFRGS e em Direito do Trabalho pela Unisinos e pela UBA (Argentina); pós-graduado em Direito do Trabalho pela Unimi (Itália).

Eduardo Gomes Gaelzer/Arquivo Pessoal/JC
Compartilhe:
Eduardo Gomes Gaelzer
Eduardo Gomes Gaelzer
Advogado, professor e pesquisador do Getrab/USP

A pandemia de Covid-19 transformou o teletrabalho de exceção em realidade para milhões de brasileiros. Empresas e trabalhadores precisaram improvisar soluções para preservar empregos e manter a atividade econômica. Passado o período emergencial, o trabalho remoto deixou de ser provisório. O Direito do Trabalho precisa acompanhar essa transformação.

Notícias relacionadas