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CapaEmpresas & NegóciosEmpreendedorismo

Publicada em 02 de Setembro de 2026 às 09:49

Tradição familiar vira negócio no setor de beleza gaúcho

Trancistas transformam conhecimento em serviços especializados

Trancistas transformam conhecimento em serviços especializados

Gabrieli Silva/Especial/JC
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Gabrieli Silva
Gabrieli Silva Repórter
Especial para o JC

Uma habilidade transmitida entre mães, avós e filhas começa a ganhar contornos de uma cadeia de negócios no Rio Grande do Sul. Tranças, produtos para cabelos afro, cursos de formação e serviços especializados movimentam salões, fornecedores e novas marcas, enquanto empreendedoras transformam conhecimentos aprendidos dentro de casa em empresas, métodos próprios e fontes de renda.

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