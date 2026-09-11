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Publicada em 11 de Setembro de 2026 às 17:22

Desenvolvimentismo

Juscelino: Uma Crítica ao Desenvolvimentismo; Antônio Claret Jr. e Lucas Berlanza; LVM Editora; 224 páginas; R$79,90; Disponível em versão física e digital.

Juscelino: Uma Crítica ao Desenvolvimentismo; Antônio Claret Jr. e Lucas Berlanza; LVM Editora; 224 páginas; R$79,90; Disponível em versão física e digital.

LVM Editora/Divulgação/JC
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Com a morte de Juscelino Kubitschek completando 50 anos, Antônio Claret Jr. e Lucas Berlanza lançam o livro “Juscelino: Uma Crítica ao Desenvolvimentismo”. Mais do que uma biografia, o livro é um ensaio crítico e se propõe a investigar a trajetória pública de JK e o modelo econômico que ele deixou como legado - do "50 anos em 5" à construção de Brasília.

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