O que as diferentes formas de empreender revelam sobre o Brasil

Presidente do Conselho Deliberativo do Sebrae RS e presidente do Sistema Fecomércio-RS/Sesc/Senac
Empreender é reflexo do tempo e do lugar em que se vive. As escolhas de quem abre e conduz um negócio são influenciadas por sua trajetória, pelas oportunidades disponíveis, pela tecnologia e pelas características do território. Por isso, entender o empreendedor brasileiro exige olhar para essa diversidade.
A pesquisa Gerações, Territórios e Empreendedorismo, desenvolvida pelo Sebrae RS, mostra justamente a multiplicidade. As diferenças entre gerações ajudam a entender como cada grupo se relaciona com o negócio. Por exemplo, empreendedores mais experientes valorizam conhecimentos construídos ao longo da prática e incorporam novas tecnologias de maneira gradual. Millennials tendem a investir em qualificação, planejamento e ferramentas digitais, conciliando crescimento com estabilidade, qualidade de vida e propósito. Já a Geração Z apresenta uma relação mais natural com a tecnologia, testando ideias, adaptando modelos e buscando autonomia e flexibilidade.
Mas não é apenas a faixa etária que determina escolhas, o território também conta. A realidade de quem empreende em uma região com crédito, conectividade, infraestrutura e ambientes de inovação é diferente daquela onde esses recursos são limitados e/ ou inacessíveis. Em alguns lugares, empreender está mais associado à inovação e à expansão. Em outros, representa uma alternativa de renda e uma forma de fortalecer a economia local.
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