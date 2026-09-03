RRM Advogados estimula inclusão e diversidade nas empresas

Em 1966, Dante Rossi - referência na advocacia gaúcha - fundava o escritório Rossi, Maffini e Milman Advogados (RMM Advogados), voltado à área empresarial. Segundo sua filha, Mônica Rossi, atual CEO do escritório, Dante sempre esteve à frente de seu tempo, tanto na advocacia quanto nas pautas sociais. Ela relembra que seu pai já defendia questões como diversidade, igualdade de gênero e tolerância zero a ações discriminatórias dentro do escritório. Hoje, esses valores se materializam em iniciativas como o Squad da Diversidade, Inclusão e Sustentabilidade e o RMM Mulheres, que são reconhecidas pelo seu papel social.
Dentre as diferentes premiações em que o escritório já agraciado, o selo Em Frente Mulher - certificação concedida pelo governo do Estado do Rio Grande do Sul a empresas que desenvolvem ações contínuas de valorização feminina - é um dos grandes orgulhos da empresa. O primeiro reconhecimento veio em 2024 e, em meio a grandes multinacionais, o RMM Advogados foi o único escritório de advocacia a receber o prêmio naquela edição.
“A valorização à mulher, ações afirmativas e palestras sobre temas pertinentes ao público feminino sempre foram parte do cotidiano do escritório. Um dia, uma delegada, que veio palestrar sobre violência doméstica, comentou que nossas práticas combinavam com o selo” conta Mônica. Sem conhecer a premiação, a CEO buscou saber mais e assim surgiu o RMM Mulheres, com o reconhecimento vindo em seguida. O selo foi renovado em 2026, pois tem validade de apenas dois anos.
“Esse selo, para mim, vem para chancelar, selar e registrar tudo que já foi praticado pelo escritório”, ressalta Mônica.
O RMM Advogados também conta com o Squad da Diversidade, que foi estabelecido em 2019. O líder do grupo e sócio-diretor do escritório, Eugênio Hainzenreder, conta que a ideia surgiu da percepção da diretoria sobre novas demandas e questionamentos trazidos pelos clientes. Hainzenreder salienta que o maior objetivo das ações do Squad - que vão de palestras, à ações de caridade - é criar uma cultura empresarial mais saudável e inclusiva.
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