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CapaEmpresas & NegóciosEmpreendedorismo

Publicada em 31 de Agosto de 2026 às 12:47

Gestão financeira ainda desafia empreendedores periféricos

Informalidade e falta de precificação adequada dificultam o acesso direto ao crédito, e a desorganização financeira impede que 73% tenham contas jurídicas

Informalidade e falta de precificação adequada dificultam o acesso direto ao crédito, e a desorganização financeira impede que 73% tenham contas jurídicas

Fernando Frazão/Agência Brasil/Divulgação/JC
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Gabrieli Silva
Gabrieli Silva Repórter
Especial para o JC

A profissionalização dos negócios periféricos convive com o desafio de transformar o faturamento em sustentabilidade de longo prazo. A trajetória da grande maioria começa sem registro formal ou espaço estruturado.

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