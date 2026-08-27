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Publicada em 27 de Agosto de 2026 às 09:35

Inteligência Artificial promete revolucionar a produção leiteira no Estado

Bondan diz que os dados ajudam a melhorar a produtividade

Bondan diz que os dados ajudam a melhorar a produtividade

UPF/Divulgação/JC
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Ana Esteves
Especial para o JC

Estamos caminhando para uma pecuária leiteira muito mais inteligente, sustentável e eficiente. A declaração é do pesquisador e professor da Universidade de Passo Fundo Carlos Bondan que, nessa entrevista concedida com exclusividade para o Jornal do Comércio, falou sobre o projeto que usa Inteligência Artificial (IA) em prol da produção leiteira, desenvolvido por ele e que transforma informações geradas diariamente nas fazendas em dados para melhorar a rentabilidade do produtor, fortalecer a indústria e entregar alimentos de maior qualidade.

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