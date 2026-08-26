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Publicada em 26 de Agosto de 2026 às 10:40

Novas cultivares de cereais de inverno impulsionam agropecuária gaúcha

Entre as alternativas estão trigos forrageiros, trigo e aveia para silagem, cevada, além de cultivares de aveia e azevém

Entre as alternativas estão trigos forrageiros, trigo e aveia para silagem, cevada, além de cultivares de aveia e azevém

Embrapa/Divulgação/JC
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Ana Esteves
Especial para o JC

A busca por alternativas capazes de aumentar a produtividade, reduzir custos e melhorar o aproveitamento das áreas agrícolas, durante a estação de frio no Estado, tem colocado novas cultivares de cereais de inverno no centro de novas estratégias para a produção agropecuária do Rio Grande do Sul.

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