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Publicada em 28 de Agosto de 2026 às 16:15

Ademicon amplia operação no RS e mira liderança nacional

No Rio Grande do Sul, volume ultrapassou R$ 1,4 bilhão entre janeiro e julho, crescimento de 71% em um ano

No Rio Grande do Sul, volume ultrapassou R$ 1,4 bilhão entre janeiro e julho, crescimento de 71% em um ano

Ademicon/Divulgação/JC
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Agnês Noll
Agnês Noll
Em um cenário de juros elevados e maior dificuldade de acesso ao financiamento, o mercado de consórcios ganhou espaço entre consumidores e é nesse ambiente que a Ademicon vem acelerando a expansão dos negócios. Maior administradora independente de consórcios do Brasil em créditos ativos, a companhia comercializou R$ 36 bilhões em créditos no primeiro semestre de 2026, volume 73% superior ao registrado nos seis primeiros meses do ano passado.

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