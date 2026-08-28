Perceber necessidades antes da evidência

Franqueada Intimmi Care Porto Alegre
Mercados promissores não surgem do acaso. Na maioria das vezes, nascem quando alguém presta atenção em necessidades que permaneceram invisíveis por muito tempo. Essa percepção acabou conduzindo minhas decisões ao longo de 13 anos como empreendedora. Quando deixei uma carreira corporativa para abrir meu primeiro negócio, escolhi o franchising. Encontrei no modelo um caminho para empreender com método, suporte e segurança. Para quem decide mudar de rumo profissional, contar com uma rede estruturada faz diferença.
À época, a aposta foi no embelezamento do olhar. Mais do que o design de sobrancelhas, a proposta envolvia valorizar a expressão, a harmonia facial e a autoestima. Essa especialização já refletia uma mudança importante: mulheres buscavam serviços mais qualificados e individualizados para realçar a beleza natural e cuidar do bem-estar.
Agora, um novo ciclo se inicia. A chegada da Intimmi Care a Porto Alegre é um passo que representa a confiança em um modelo de cuidado que responde a uma demanda cada vez mais presente, mas pouco discutida: a saúde íntima feminina.
É impressionante como questões relacionadas à menopausa, ao envelhecimento íntimo e à qualidade de vida da mulher permaneçam cercadas por silêncio e constrangimento. Deixar de falar sobre um tema não faz com que ele inexista. Pelo contrário, dificulta o acesso à informação, ao acolhimento e à assistência especializada.
Continue sua leitura, escolha seu plano agora!