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Publicada em 21 de Agosto de 2026 às 09:18

Livo aposta na tecnologia para mudanças no mercado óptico

Empresa adota modelo vertical com foco na competitividade das operações

Empresa adota modelo vertical com foco na competitividade das operações

LIVO/DIVULGAÇÃO/JC
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Roberto Hunoff
Roberto Hunoff Jornalista
Especial para o JC

Com lojas em São Paulo, Brasília e Porto Alegre, a Livo se posiciona no mercado óptico com a proposta de entregar os produtos em até 24 horas, realizar o exame optométrico gratuito e ser detentora de todas as etapas, cortando intermediários, e buscando a excelência do começo ao fim com a ajuda da tecnologia.

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