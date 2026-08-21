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CapaEmpresas & NegóciosNegócios Corporativos

Publicada em 21 de Agosto de 2026 às 09:14

Maria Brasileira reforça presença em municípios de até 50 mil habitantes

Franquia ganhou tração a partir de 2014, com a PEC das Domésticas

Franquia ganhou tração a partir de 2014, com a PEC das Domésticas

Maria Brasileira/Divulgação/JC
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Roberto Hunoff
Roberto Hunoff Jornalista
Especial para o JC

Presente em todos os estados e com 525 unidades em operação, a Maria Brasileira, a rede de limpeza residencial e empresarial, projeta alcançar faturamento de R$ 228,5 milhões em 2026. A meta está calcada na abertura de novas unidades ao longo do ano, em todo o território nacional, mas com foco prioritário nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, além da consolidação em cidades de até 50 mil habitantes, que, nos últimos anos, passaram a representar um ambiente favorável para o crescimento da rede. O objetivo é encerrar o ano com 535 operações e subir para 550 em 2027.

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