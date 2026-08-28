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CapaEmpresas & NegóciosReportagem Especial

Publicada em 24 de Agosto de 2026 às 00:50

Tecnologia eleva produtividade da cadeia leiteira gaúcha

Entre 2023 e 2025, o número de produtores caiu 12,3% e o rebanho, 3,5%

Entre 2023 e 2025, o número de produtores caiu 12,3% e o rebanho, 3,5%

/Henrique Rabbers/Divulgação/JC
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Ana Esteves
Especial para o JC*

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