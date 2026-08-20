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Publicada em 20 de Agosto de 2026 às 11:34

New Shoes investe na restauração de tênis

Marca tem projeto de forte expansão no Brasil e no exterior

Marca tem projeto de forte expansão no Brasil e no exterior

Leandro Araújo/Divulgação/JC
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Roberto Hunoff
Roberto Hunoff Jornalista
Especial para o JC

Em atividade desde 2023 em Joinville (SC), a New Shoes, uma das estreantes da ABF Franchising Center, tem foco em limpeza, cuidado e restauração de tênis. A marca soma 49 unidades ativas distribuídas em 16 estados e, neste ano, iniciou a expansão internacional com a inauguração de duas unidades em Santiago, no Chile. Com um mercado em crescimento e baixa concorrência especializada, a rede projeta faturamento de R$ 38 milhões neste ano e 70 franquias inauguradas.

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