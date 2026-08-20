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Publicada em 20 de Agosto de 2026 às 11:21

PitCap surge com foco na higienização de capacetes

Feddallah conheceu equipamento em viagens aos Estados Unidos e China

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PITCAP/DIVULGAÇÃO/JC
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Roberto Hunoff
Roberto Hunoff Jornalista
Especial para o JC

 O transporte sobre duas rodas vive um ciclo de expansão no Brasil, impulsionado pela busca por alternativas mais econômicas de mobilidade e pelo crescimento dos serviços de entrega. Hoje, são mais de 34 milhões de motocicletas, motonetas e ciclomotores em circulação, 28% de toda a frota nacional, segundo dados da Secretaria Nacional de Trânsito.

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