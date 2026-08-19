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Publicada em 19 de Agosto de 2026 às 13:06

Brasil sedia maior operação da Johnny Rockets fora dos EUA

Operação em Santa Rosa é a mais recente no Rio Grande do Sul

Operação em Santa Rosa é a mais recente no Rio Grande do Sul

Johnny Rockets/Divulgação/JC
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Roberto Hunoff
Roberto Hunoff Jornalista
Especial para o JC

Com quase quatro décadas de operação nos Estados Unidos e uma no Brasil, a Johnny Rockets é uma rede de hamburguerias criada em 1986, na Califórnia, para o típico casual dining. Hoje, ultrapassa 350 restaurantes pelo mundo, sendo a versão brasileira a maior operação fora do país de origem, com 45 pontos de venda em nove estados e no Distrito Federal.

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