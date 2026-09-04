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CapaEmpresas & NegóciosReportagem Especial

Publicada em 31 de Agosto de 2026 às 00:50

Periferias gaúchas geram R$ 12,5 bilhões em negócios

Empresas &Negócios - especial empreendedorismo nas periferias - Rio de Janeiro (RJ), 31/05/2026 – Feira Preta Festival, encontro de cultura e empreendedorismo negro, no Píer Mauá. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil

Empresas &Negócios - especial empreendedorismo nas periferias - Rio de Janeiro (RJ), 31/05/2026 – Feira Preta Festival, encontro de cultura e empreendedorismo negro, no Píer Mauá. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil

/Fernando Frazão/Agência Brasil/Divulgação/JC
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Gabrieli Silva
Gabrieli Silva Repórter
Especial para o JC*

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