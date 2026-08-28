ONG une informação e acolhimento para dar visibilidade ao lipedema

“Meu corpo não falhou, o diagnóstico é que demorou.” A frase foi o ponto de partida da segunda edição da Caminhada de Conscientização do Lipedema, realizada no início de agosto, em Porto Alegre. Promovida pela ONG Movimento Lipedema, a mobilização reuniu cerca de 90 pessoas no Centro Estadual de Treinamento Esportivo (CETE), no bairro Menino Deus, em Porto Alegre, entre mulheres com diagnóstico ou em investigação, familiares e apoiadores. O encontro buscou transformar informação em acolhimento e ampliar a visibilidade sobre uma condição que, para muitas mulheres, ainda passa despercebida por anos.
O lipedema é uma doença crônica caracterizada pelo acúmulo desproporcional de gordura, principalmente nas pernas e, em alguns casos, nos braços. Esse quadro pode provocar dor, sensação de peso, inchaço e hematomas, além de afetar a qualidade de vida. A condição também pode ser confundida com obesidade, o que contribui para a demora na identificação do problema.
Para Martina Fensterseifer, voluntária da ONG e líder da organização no Rio Grande do Sul, o lema escolhido para a campanha pública de conscientização deste ano resume uma experiência compartilhada por muitas mulheres que chegam ao diagnóstico depois de uma longa trajetória de dúvidas sobre o próprio corpo. “O lema deste ano é muito impactante pra gente porque representa uma trajetória inteira sem diagnóstico”, conta.
A ideia, segundo Martina, é que a mobilização ajude a encurtar esse caminho. Ao ampliar o conhecimento sobre a doença, a ONG busca fazer com que mais mulheres reconheçam os sinais e procurem avaliação profissional, visto que, com diagnóstico precoce, é possível iniciar medidas de controle da condição antes que ela avance para estágios mais graves.
A própria caminhada mostra uma mudança no alcance da discussão. Em 2025, a edição teve como slogan ‘’Lipedema: Quando você entende, você acolhe’’. Neste ano, com um novo slogan e o público crescendo cada vez mais, um novo marco foi conquistado. “Até nos surpreendemos com a quantidade de pessoas. Estão falando cada vez mais sobre a doença”, conta Martina.
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