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CapaEmpresas & NegóciosNegócios Corporativos

Publicada em 18 de Agosto de 2026 às 09:48

Segmento de franquias cresce alinhado ao novo perfil do consumidor

ABF Franchising Expo destacou a inovação no setor, com 90 novas marcas, incluindo internacionais

ABF Franchising Expo destacou a inovação no setor, com 90 novas marcas, incluindo internacionais

ABF Franchising Expo/Divulgação/JC
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Roberto Hunoff
Roberto Hunoff Jornalista
Especial para o JC

A expansão das franquias é fruto do amadurecimento do modelo de negócios no País, representado pelo franqueador e franqueado. Para se ter uma ideia do avanço do segmento, ele está presente em praticamente todas as etapas da jornada de consumo do brasileiro e em mais de 70% dos municípios brasileiros. Outro fator determinante é a ampliação dos segmentos de atuação, que até alguns anos atrás se concentravam em restaurantes, fast food e cosméticos.

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