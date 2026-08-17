Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaEmpresas & NegóciosNegócios Corporativos

Publicada em 16 de Agosto de 2026 às 17:00

De Passo Fundo ao Brasil, Cachorrão do Claudião expande negócios franquias

Tradicional rede de cachorro-quente de Passo Fundo avança no mercado com um modelo adaptado para shopping centers

Tradicional rede de cachorro-quente de Passo Fundo avança no mercado com um modelo adaptado para shopping centers

CACHORRÃO/DIVULGAÇÃO/JC
Compartilhe:
Roberto Hunoff
Roberto Hunoff Jornalista
Especial para o JC

No primeiro dia de 1950, na Avenida Coronel Pellegrini, em Passo Fundo, teve início o Punta del Este, um comércio de secos e molhados, que também funcionava como bar. Não demorou para ser conhecido como Bar do Cláudio, nome do seu proprietário, que passou a investir em novidades. Foi o segundo estabelecimento a vender Coca-Cola na cidade, pioneiro na transmissão de jogos da Copa do Mundo, a ter uma televisão a cores e a oferecer tele-entrega de lanches e bebidas, além de produzir sorvete e gelo artesanalmente.

Notícias relacionadas