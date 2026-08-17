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CapaEmpresas & NegóciosNegócios Corporativos

Publicada em 16 de Agosto de 2026 às 15:00

Franquias desafiam juros altos e multiplicam negócios no Brasil

ABF Franchising Expo destacou a inovação no setor, com 90 novas marcas, incluindo internacionais

ABF Franchising Expo destacou a inovação no setor, com 90 novas marcas, incluindo internacionais

ABF Franchising Expo/Divulgação/JC
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Roberto Hunoff
Roberto Hunoff Jornalista
Especial para o JC

A despeito do cenário macroeconômico desafiador, com taxa Selic acima dos 13%, inflação persistente e desaceleração da atividade econômica, o modelo de negócios de franquias segue movimento ascendente no Brasil. Nos últimos 12 meses encerrados em março, o segmento rompeu o faturamento de R$ 300 bilhões, alta nominal de 10,7% e real de 4,5% na comparação com o período imediatamente anterior.

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