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Publicada em 14 de Agosto de 2026 às 14:49

O custo de não reconhecer quem faz a diferença

Daniel Quintana Sperb é CEO da FMP-RS

Daniel Quintana Sperb é CEO da FMP-RS

FMP-RS/Divulgação/JC
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Daniel Quintana Sperb

CEO na FMP-RS

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