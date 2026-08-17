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Publicada em 16 de Agosto de 2026 às 12:00

Como a IA está antecipando o desejo do consumidor nos supermercados

no Asun, sistemas de IA operam nos bastidores para otimizar desde a precificação até a reposição de produtos frescos, como os exibidos nas gôndolas

no Asun, sistemas de IA operam nos bastidores para otimizar desde a precificação até a reposição de produtos frescos, como os exibidos nas gôndolas

Fernanda Bigio Davoglio/JC
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Ana Esteves
Especial para o JC

Da previsão de consumo à personalização das ofertas, do controle de estoques às campanhas de marketing e gestão, as ferramentas de Inteligência Artificial (IA) são tendências das redes de supermercados, com essa tecnologia assumindo cada vez mais tarefas operacionais e estratégicas. Nas redes, algoritmos cruzam grandes volumes de dados para antecipar o comportamento do consumidor, prever mudanças nas vendas, orientar a reposição de produtos e até definir quais itens devem ocupar as prateleiras.

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