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Publicada em 12 de Agosto de 2026 às 12:04

Trem do Pampa injeta R$ 40 milhões na economia da fronteira

Estação Ferroviária do Trem do Pampa, em Santana do Livramento, encanta visitantes por sua arquitetura

Estação Ferroviária do Trem do Pampa, em Santana do Livramento, encanta visitantes por sua arquitetura

TÂNIA MEINERZ/JC
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Carmen Carlet
Especial para o JC

O Passeio Enoturístico Trem do Pampa completa dois anos de operação em Sant'Ana do Livramento e registra impacto financeiro direto na casa dos R$ 40 milhões na economia local.

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