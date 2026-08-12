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Publicada em 12 de Agosto de 2026 às 09:39

Resina gaúcha será usada na fabricação de 15 mil dispositivos ortopédicos

Oficinas da AACD fabricam mais de 60 mil produtos ortopédicos por ano, dos quais 85% são destinados a pacientes do SUS.

Oficinas da AACD fabricam mais de 60 mil produtos ortopédicos por ano, dos quais 85% são destinados a pacientes do SUS.

AACD/DIVULGAÇÃO/JC
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Uma doação de 17 toneladas de resina termoplástica produzidas pela Braskem, em Triunfo, permitirá à Associação de Assistência à Criança Deficiente (AACD) fabricar cerca de 15 mil dispositivos ortopédicos, entre órteses e próteses, que irão auxiliar a mobilidade de aproximadamente 10 mil pacientes atendidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS) em diferentes regiões do país. A produção será realizada em oficinas da entidade localizadas em Porto Alegre (RS), São Paulo e Osasco (SP), Uberlândia (MG) e Recife (PE). Somadas, as unidades fabricam mais de 60 mil produtos ortopédicos por ano, dos quais 85% são destinados a pacientes do SUS.

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