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Publicada em 14 de Agosto de 2026 às 14:49

RH nos bastidores? Futuro das empresas exige protagonismo

Déa Machado é diretora de Gente & Gestão do Grupo Guarida

Déa Machado é diretora de Gente & Gestão do Grupo Guarida

Guarida/Divulgação/JC
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Déa Machado

Diretora de Gente & Gestão do Grupo Guarida

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