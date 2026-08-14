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CapaEmpresas & NegóciosReportagem Especial

Publicada em 10 de Agosto de 2026 às 00:50

Legislação abre novos caminhos para o turismo gaúcho

Trem do Pampa, em Santana do Livramento, integra a estratégia de diversificação da oferta turística na Fronteira Oeste

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TÂNIA MEINERZ/JC
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Carmen Carlet
Especial para o JC*

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