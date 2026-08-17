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Publicada em 16 de Agosto de 2026 às 09:00

Nova identidade e estratégias ampliam faturamento da Run More

Lançada como Rola Moça, a marca renova-se continuamente desde 1996, e projeta um crescimento de 26% em 2026

Lançada como Rola Moça, a marca renova-se continuamente desde 1996, e projeta um crescimento de 26% em 2026

Run More/Divulgação/JC
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Marina Mugnol
Marina Mugnol
Nos últimos anos, a corrida de rua se popularizou ainda mais entre as pessoas, tornando-se, além de uma promotora de saúde e bem-estar, um fenômeno cultural e de pertencimento. Ao mesmo tempo, a ideia de sair de qualquer atividade física pronta para o restante do dia, com roupas confortáveis e, ao mesmo tempo, estilosas, também ganhou força, principalmente entre o público feminino. É nesse cenário que a Run More, empresa de moda fitness de Estrela, entra em um momento de expansão de marca e de faturamento

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