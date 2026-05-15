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Publicada em 15 de Maio de 2026 às 15:29

Shadow AI transforma prompts em novo vetor de vazamento de dados

Edgar Zattar é CTO de Inovação e Novos Negócios da Conversys IT Solutions

Edgar Zattar é CTO de Inovação e Novos Negócios da Conversys IT Solutions

Edgar Zattar/Arquivo Pessoal/JC
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Edgar Zattar

Edgar Zattar

CTO de Inovação e Novos Negócios da Conversys IT Solutions



A automação já tornou os ataques cibernéticos mais rápidos e escaláveis. Segundo o Relatório do Cenário Global de Ameaças 2025 do Fortinet, organizações em todo mundo enfrentam cerca de 36 mil varreduras por segundo, conduzidas por ferramentas que mapeiam continuamente sistemas expostos e prováveis vulnerabilidades. Esse avanço ocorre em paralelo à popularização do uso da inteligência artificial no ambiente corporativo, adicionando uma nova camada de risco à segurança da informação.

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