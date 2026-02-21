Rala Bela projeta crescer 5% e amplia aposta em tecnologia

Com projeção de crescimento de 5% no faturamento em 2026 e a inauguração da terceira unidade fabril neste ano, a Rala Bela acelera sua estratégia de expansão nacional ancorada em tecnologia aplicada ao vestuário e aumento da capacidade produtiva. Fundada em 1992, em Bom Princípio, a indústria de moda fitness e casual reforça investimentos em RFID, etiquetas NFC e modernização de processos para ganhar eficiência e fortalecer a relação com lojistas e consumidoras.Presente em mais de 300 cidades do Rio Grande do Sul e também em Santa Catarina, Paraná, São Paulo e Paraguai, a marca atua majoritariamente no atacado B2B, além do e-commerce próprio. O posicionamento está centrado no conceito athleisure — peças que transitam entre academia, trabalho e lazer — com foco em tecidos funcionais, durabilidade e design adaptado à realidade da mulher brasileira.Segundo a CEO e diretora criativa, Marines Winter Luft, o desempenho recente é resultado da combinação entre qualidade e proximidade com o mercado. “O principal fator do nosso crescimento é a credibilidade e a confiança dos clientes, reforçadas pela qualidade dos produtos, pela proximidade nos relacionamentos e pela excelência nos processos”, afirma A nova unidade, a segunda em Bom Princípio, deve fortalecer especialmente os setores de corte e costura, ampliando a produção e apoiando o plano de chegar a pelo menos mais cinco estados nos próximos cinco anos. A ampliação da equipe acompanha esse movimento, em um cenário de escassez de mão de obra qualificada no setor têxtil.