Biomas gaúchos recebem revitalização com protagonismo indígena

Com um investimento robusto de R$4,9 milhões da Petrobras, por meio do Programa Petrobras Socioambiental e execução a cargo do Instituto de Estudos Culturais e Ambientais (IECAM), o Projeto Ar, Água e Terra representa uma iniciativa transformadora no Rio Grande do Sul. Este empreendimento de grande alcance, criado no Rio de Janeiro em 1991 e sediado em Porto Alegre desde 2011, impacta diretamente cerca de 300 pessoas e estende-se por uma vasta área de mais de 3 mil hectares.

Sua atuação abrange dois biomas para a biodiversidade brasileira: a Mata Atlântica e os Campos Sulinos, popularmente conhecidos como Pampa. Procurada pela reportagem, em nota, a Petrobras disse: “A empresa atua em alinhamento com compromissos nacionais e internacionais relacionados ao desenvolvimento sustentável. Isso significa que a empresa não apenas cumpre normas ambientais, mas também lidera iniciativas que fortalecem a conservação da biodiversidade, a recuperação de áreas naturais e o uso sustentável dos recursos, especialmente nos territórios onde está presente”.

Através de uma programação que implementa uma metodologia participativa, envolvendo uma série de atividades diversificadas como trilhas, oficinas e mutirões de plantio, o plano acontece centrado na troca de saberes e na evolução colaborativa. São essas ações comunitárias que complementam o objetivo do projeto, unindo regeneração ambiental, fortalecimento cultural e segurança alimentar. Nas oficinas e encontros, as mulheres Guarani têm papel central.

Elas lideram mutirões, conduzem rodas de conversa, compartilham saberes sobre sementes e ervas medicinais e fortalecem o senso de continuidade. “A gente tem trabalhado em formar encontros só entre as mulheres, momentos de troca entre elas. E estamos organizando para 2026 um grande encontro feminino, uma roda maior dedicada às lideranças e guardiãs da cultura Guarani”, revela Denise Wolf, coordenadora do Projeto Ar, Água e Terra e presidente do IECAM.

As ações prezam por proporcionar caminhos para segurança alimentar no território das aldeias. É viabilizado por meio da recuperação de práticas tradicionais de cultivo e da reconexão com a floresta, assim os roçados tradicionais e os sistemas agroflorestais, chamados também de “kokue”, garantem o sustento das comunidades.

“Os kokue são geralmente familiares. A gente distribui as sementes e eles cultivam conforme o ciclo agrícola. São fundamentais, não só para alimentação, mas para manter a sociobiodiversidade, pois cada semente carrega uma linhagem ancestral”, explica Denise. A mandioca, o milho, a batata-doce e o feijão voltam a brotar lado a lado com espécies nativas como a araucária, o guabiroba e o jerivá.

Um dos pilares fundamentais dessa iniciativa é o protagonismo dos Guaranis, que não apenas participam, mas atuam como co-executores da programação. Os participantes têm a oportunidade única de aprender e aplicar seus conhecimentos na prática, fomentando uma compreensão mais profunda sobre a importância da conservação e do uso sustentável dos recursos naturais, além de compreender a profunda conexão dos indígenas com a natureza. “O protagonismo indígena é importante para a gente construir qualquer método e qualquer projeto com eles. A metodologia é construída com base no protagonismo indígena, pois é todo esse ouvir e dialogar que nos permite montar um método norteado por eles mesmos”, cita Wolf.

Além das atividades de campo e de temas como educação ambiental, o projeto também emprega ferramentas tecnológicas avançadas, são realizados mapeamentos detalhados, chamados de etnomapeamentos, que incorporam a perspectiva indígena sobre o território e coletam dados essenciais para o geoprocessamento, de modo que a gestão territorial seja eficaz. Foram instalados também, ainda nesse meio tecnológico, sistemas fotovoltaicos off-grid, inclusive um equipamento inovador da marca Ecoflow, que reúne painel solar, inversor, conversor e bateria em um único dispositivo.

“Instalamos esse sistema na aldeia mais distante, em Barra do Ouro, Maquiné, para garantir que, mesmo em momentos sem energia, eles não fiquem sem comunicação”, relata Denise. Os mapas, construídos coletivamente, não são apenas técnicos, são também mapas de memória. Cada coordenada geográfica carrega histórias, cantos e lembranças dos mais velhos, compondo um retrato vivo do território Guarani.