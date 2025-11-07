Diagnóstico por imagem ganha destaque em simpósio veterinário na PUCRS

A evolução tecnológica no diagnóstico por imagem veterinário será um dos destaques da Vet Connection 2025, evento inédito voltado à inovação e à gestão na saúde animal que será realizado de 11 a 13 de novembro, no Centro de Eventos da PUCRS, em Porto Alegre. Durante os três dias, o público poderá acompanhar gratuitamente o Simpósio de Diagnóstico por Imagem, organizado pela médica veterinária Marília Corrêa Borba, da empresa Pronto Imagem, com apoio do Sebrae.

O simpósio terá acesso gratuito e ocorrerá durante os três dias da feira. A proposta é apresentar inovações em radiologia, ultrassonografia, tomografia, ressonância magnética e telemedicina, áreas que têm avançado rapidamente na medicina veterinária e ampliado o acesso dos profissionais a exames de alta precisão.

“Hoje, o diagnóstico por imagem faz parte da rotina do médico veterinário, tanto quanto os exames laboratoriais”, explica Marília Corrêa Borba. “São exames que auxiliam desde a confirmação de uma gestação até casos ortopédicos, traumas e doenças respiratórias. O ganho em precisão e agilidade no diagnóstico muda completamente a condução dos tratamentos.”

Radiologista veterinária desde 2009, Marília foi pioneira no serviço de raio-X volante no Rio Grande do Sul e, em 2012, criou um sistema de teleradiologia veterinária, que permite a clínicas de qualquer parte do País enviar exames digitais para laudo remoto por uma equipe de especialistas. “Na época, a gente tinha que revelar o filme dentro da caminhonete e entregar o diagnóstico na hora. Hoje, tudo é digital e integrado”, lembra.

Segundo ela, o avanço da tecnologia tornou os equipamentos mais acessíveis e impulsionou o crescimento da área. Atualmente, o Rio Grande do Sul conta com não mais de 10 tomógrafos veterinários em funcionamento e um equipamento de ressonância magnética em Porto Alegre, além de novas instalações previstas para os próximos meses. “Há dez anos, tutores precisavam levar animais até Santa Catarina para fazer tomografia. Hoje, o serviço já está muito mais próximo e disponível”, observa.

Os valores ainda representam investimento considerável — R$ 80 mil a R$ 100 mil para equipamentos de raio-X, R$ 100 mil para ultrassons, R$ 800 mil para tomógrafos e até R$ 5 milhões para aparelhos de ressonância magnética. Mesmo assim, o aumento da concorrência e as linhas de financiamento específicas têm facilitado a aquisição por clínicas e hospitais veterinários.

A Vet Connection reunirá cerca de 50 palestrantes em 15 simpósios temáticos, além de painéis sobre inovação, espaços para startups e o projeto “Hospital do Futuro”, que mostrará tecnologias aplicadas à rotina clínica. A feira é organizada pelo mesmo grupo que realiza o Health Meeting, evento consolidado na área médica humana, e terá credenciamento gratuito pelo site oficial.

Para Marília, o simpósio será uma oportunidade de aproximar o conhecimento técnico da prática de mercado. “O objetivo é promover atualização profissional e conectar quem está na ponta dos atendimentos com o que há de mais moderno em diagnóstico por imagem. É um espaço de troca e de construção conjunta para o futuro da veterinária”, resume.

SERVIÇO

O que: Simpósio de Diagnóstico por Imagem

Quando: 11 a 13 de novembro

Onde: Centro de Eventos da PUCRS

Entrada: Franca