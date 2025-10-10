Resíduo e lixo: Entenda a diferença e como realizar o descarte correto

João Pedro Gomes dos Santos

Engenheiro Ambiental da Reciclus

O debate sobre a diferença entre “lixo” e “resíduo” ganha ainda mais relevância diante da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP30), que será realizada em Belém, no estado do Pará. Embora a COP30 discuta compromissos globais relacionados às mudanças climáticas, a forma como lidamos com nossos descartes locais — distinguindo o que pode ou não pode ser reaproveitado — é parte essencial para avançarmos na economia circular e contribuirmos para as metas internacionais de sustentabilidade.

Popularmente, os termos “lixo” e “resíduo” costumam ser utilizados como sinônimos, no entanto, gera-se um erro de entendimento no dia a dia, pois essas expressões possuem definições distintas. Compreender essa diferenciação é fundamental para a promoção de práticas sustentáveis e a gestão adequada dos descartes.

Desmistificando as expressões e compreendendo os contextos

Lixo é um termo popular, mas não técnico, que designa qualquer tipo de material descartado; algo sem valor imediato. Resíduo, por sua vez, é o material pós-consumo que ainda possui potencial de reaproveitamento, reciclagem, compostagem ou outra forma de destinação ambientalmente adequada. Com essa distinção em mente, é possível adotar hábitos mais conscientes e responsáveis com o meio ambiente.

Além de lixo e resíduo, existe ainda um terceiro termo, o rejeito, que nomeia uma categoria específica de resíduo. Os chamados “rejeitos” são aqueles resíduos que já esgotaram todas as possibilidades de tratamento e recuperação economicamente viáveis, e, por fim, são encaminhados à disposição final adequada, como os aterros sanitários. Todo rejeito é resíduo, mas nem todo resíduo se torna rejeito.

Boas práticas que podem elevar esses números estão relacionadas, principalmente, a conscientização da população sobre a forma correta de descarte:



Separar materiais para a coleta seletiva (vidro, plástico, metal e papel);

Compostar a matéria orgânica para transformação em fertilizantes naturais;

Descartar adequadamente resíduos especiais como lâmpadas, eletrônicos, eletroeletrônicos, eletrodomésticos e óleo de cozinha usado. Esse processo ocorre por meio da logística reversa, como é o caso da Reciclus que realiza a coleta e destinação correta de lâmpadas fluorescentes no Brasil.

Além disso, educação e consumo consciente também estão conectados: evitar embalagens descartáveis e reutilizar produtos ajudam a minimizar a geração de resíduos.

Assim, nos afastamos da ideia de “lixo” e passamos a ver os materiais como “resíduos” que possuem potencial de reinserção e valor, construindo práticas sustentáveis todos os dias.