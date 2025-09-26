Habitat para a Humanidade reforma casas na Capital

São 14h do dia 18 de julho quando o jato executivo da Embraer vindo da Bolívia abre o trem de pouso e corta o céu chuvoso de Porto Alegre. As turbinas rugem enquanto ele desce até sumir por detrás do muro de concreto que envolve a pista do Aeroporto Salgado Filho.

Essa é uma das aeronaves que os moradores da Vila Nazaré, localizada do outro lado do muro, veem, e principalmente ouvem, pousar ou decolar todos os dias. O bairro e o aeroporto vivem histórias opostas. Para a ampliação da pista do Salgado Filho realizada em 2022, moradores da localidade foram removidos para outros bairros da Capital. As 70 famílias que restaram sofrem com ausências, como a de saneamento básico, coleta de resíduos e até energia elétrica. Ao contrário do asfalto perfeito que cobre a extensão de 3,2 quilômetros de pista do Salgado Filho, o solo da vila é de terra batida, facilmente transformada em barro pela chuva que cai.

A enchente de 2024 aprofundou a diferença. Ali, a água chegou a atingir cerca de dois metros e demorou 28 dias para baixar completamente. O aeroporto levou cerca de um semestre para superar a inundação. A Vila Nazaré, no entanto, ainda luta para se reerguer, meses após o baque. Ali, predominam casas mistas de madeira e alvenaria, muitas completamente danificadas, apodrecidas e com riscos estruturais.

Esse foi o cenário em que a Habitat para a Humanidade Brasil, organização da sociedade civil presente em mais de 70 países, encontrou o bairro. Com escritórios em São Paulo, Recife e Pará, a entidade trabalha em todo o território brasileiro nas áreas de edificação e reforma de casas, construção de cisternas no semiárido e na luta política por direitos habitacionais. No pós-enchente, em Porto Alegre e na região metropolitana, a Habitat mapeou as áreas mais vulneráveis atingidas pela água, ainda em 2024, e buscou financiamento para efetuar reparos emergenciais em habitações.

Em abril deste ano, a ONG anunciou a parceria com a Nestlé para reformar 30 casas na Vila Nazaré. Além da localidade, foram efetuadas obras no bairro Asa Branca, também na capital, e na Vila Cachoeirinha, em Eldorado do Sul, financiadas por outras empresas.

O processo até a seleção das casas que receberão os reparos não é fácil. A Coordenadora Construtiva da Habitat, Luciana Macário, explica que inicialmente assistentes sociais da organização e parceiros executores – membros das empresas contratadas para realizar as obras – visitam as casas e realizam um levantamento das principais necessidades. Depois, todas essas informações são levadas a um comitê de seleção.

“Ali, a gente vai priorizar as famílias mais vulneráveis e os serviços estruturais que possam fazer aquela família continuar de forma segura dentro da casa”, aponta Macário. Engenheira de formação, ela mora em Recife, mas acompanha de perto melhorias habitacionais e reparações emergenciais realizadas no Brasil inteiro.

Outro papel do comitê de seleção é adequar as obras ao valor repassado pelo financiador. Gustavo Arruda, engenheiro da construtora Integrar, uma das parceiras executoras que atua na Vila Nazaré, considera isso um desafio. “Muitas vezes não é possível atender famílias com casas muito danificadas”, diz ele. “O valor repassado para a reforma de cada casa é muito baixo, então às vezes uma casa está tão precária que ele não faria quase nada de mudança. Então o comitê decide usar o dinheiro em intervenções que modifiquem ao máximo o cenário de casas”, explica.