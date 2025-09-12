Confira os livros da semana

Finanças pessoais
Em “Dinheiro em família”, Thiago Godoy defende que cada família deve fazer um planejamento financeiro, por mais difíceis que possam ser as conversas sobre dinheiro. Segundo ele, planejar as finanças é, na realidade, um gesto de cuidado e uma maneira adulta de amar.
Com o objetivo de ajudar o leitor a criar uma cultura financeira saudável dentro de seu lar, Godoy oferece para o leitor um passo a passo baseado em três movimentos fundamentais - alinhar o casal, estruturar o cotidiano financeiro da família e educar os filhos para a liberdade e a responsabilidade.
capa do livro "Dinheiro em família" Gente/Divulgação/JC
Por meio desta obra, o leitor aprenderá, então, a criar uma base sólida de comunicação financeira e a desenvolver uma cultura de planejamento econômico no cotidiano da família. Também conseguirá ensinar seus filhos a lidarem com dinheiro desde cedo, de forma saudável, responsável e libertadora, através da superação de padrões inconscientes herdados e da construção de uma nova relação familiar com o valor e o uso do dinheiro.
Mestre pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) e autor do best-seller “Emoções financeiras”, de 2023, Thiago Godoy é também colunista no portal RH Pra Você e na revista Vida Simples.
Dinheiro em família: 21 passos para transformar suas finanças e viver em paz com quem você ama; Thiago Godoy; Gente; 208 páginas; R$79,90; Disponível também em versão digital.
Engenharia
capa do livro "Engenharia do lucro"Gente/Divulgação/JC
Para quem deseja tirar a sua empresa do automático e alcançar lucratividade contínua e escalável, "Engenharia do Lucro", de Kélen Abreu, é uma ótima opção de leitura. Com base nos pilares Mindset do Lucro, Confiabilidade, Clareza e Segurança, a autora apresenta o método M2CS, capaz de transformar a realidade financeira das empresas.
Segundo Kélen, o livro pode reprogramar a forma como o leitor vê, pensa e conduz o seu negócio, oferecendo para a ele a oportunidade de abandonar o amadorismo financeiro, vencer a estabilidade e assumir o comando com dados, estratégia e propósito.
Através deste livro, o leitor conseguirá desenvolver um mindset de lucro para direcionar seu negócio com intencionalidade, assim como entender a importância dos dados confiáveis e organizá-los para tomar decisões precisas.
Também será possível obter clareza financeira e identificar gargalos usando métodos simples. Depois de conhecer estratégias para garantir segurança e previsibilidade nos resultados, o leitor poderá implementar uma cultura de lucro com todos os envolvidos no negócio.
Graduada em Administração e Educação Física, Kélen Abreu é doutora em Educação com foco em Gestão e mestre em Administração Estratégica, além de ser especialista em BSC e em Mapeamento de Processos e Finanças.
Engenharia do lucro: 4 pilares para transformar a sua empresa em uma máquina de resultados; Kélen Abreu; Gente; 160 páginas; R$ 74,90; Disponível em versão digital.
Decisões financeiras
capa do livro "Converse com seu dinheiro"Artêra Editorial/Divulgação/JC
Com lançamento marcado para 18 de setembro, o livro "Converse com seu dinheiro" propõe uma discussão sobre como crenças, emoções e hábitos financeiros podem influenciar diretamente o sucesso ou o fracasso na vida financeira de uma pessoa. Com uma linguagem acessível e envolvente, a obra destaca a importância de enxergar o dinheiro não apenas como um meio de troca, mas como um parceiro que reflete nossas escolhas e comportamentos.
O autor José Vieira apresenta um modelo estruturado em etapas que ajudam o leitor a transformar sua visão financeira, começando pela identificação de suas crenças, passando pela reeducação financeira e, finalmente, adotando práticas inteligentes de gestão e investimento. Ao longo da obra, Vieira aborda o conceito de "empatia financeira", que sugere que tratar o dinheiro com respeito e propósito resulta em uma relação mais saudável e equilibrada.
Com exemplos práticos e exercícios de autorreflexão, "Converse com seu dinheiro" também trata de temas como orçamento consciente, planejamento de curto e longo prazo, investimentos modernos acessíveis para pequenos investidores e a importância da educação financeira contínua. Segundo o autor, além de oferecer dicas práticas de gestão financeira, o livro explora as raízes emocionais e psicológicas que influenciam nossas decisões financeiras.
Converse com seu dinheiro: psicologia aplicada às finanças; José Vieira; Artêra Editorial; 131 páginas; R$ 49,00; Disponível a partir de 18 de setembro.