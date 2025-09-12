Confira os livros da semana

Finanças pessoais

Em “Dinheiro em família”, Thiago Godoy defende que cada família deve fazer um planejamento financeiro, por mais difíceis que possam ser as conversas sobre dinheiro. Segundo ele, planejar as finanças é, na realidade, um gesto de cuidado e uma maneira adulta de amar.

Com o objetivo de ajudar o leitor a criar uma cultura financeira saudável dentro de seu lar, Godoy oferece para o leitor um passo a passo baseado em três movimentos fundamentais - alinhar o casal, estruturar o cotidiano financeiro da família e educar os filhos para a liberdade e a responsabilidade.

capa do livro "Dinheiro em família" Gente/Divulgação/JC

Por meio desta obra, o leitor aprenderá, então, a criar uma base sólida de comunicação financeira e a desenvolver uma cultura de planejamento econômico no cotidiano da família. Também conseguirá ensinar seus filhos a lidarem com dinheiro desde cedo, de forma saudável, responsável e libertadora, através da superação de padrões inconscientes herdados e da construção de uma nova relação familiar com o valor e o uso do dinheiro.

Mestre pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) e autor do best-seller “Emoções financeiras”, de 2023, Thiago Godoy é também colunista no portal RH Pra Você e na revista Vida Simples.