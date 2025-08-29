Livros da semana

Lucro Sustentável
Sustentabilidade não é custo. É lucro, é inovação, é futuro. O livro “A Revolução do Lucro Sustentável” é uma leitura indispensável para quem deseja liderar com consciência e gerar valor com propósito. A autora, Sabrina de Branco, compartilha, com domínio e conhecimento, os bastidores da criação de estratégias sustentáveis em grandes corporações, transformando conceitos em práticas reais, com uma abordagem clara, prática e inspiradora.
A Revolução do Lucro Sustentável: Como incorporar a sustentabilidade à estratégia corporativa para impulsionar inovação, reduzir riscos e aumentar a lucratividade Editora Estrela da Manhã/Divulgação/JC
Sabrina também é executiva, mentora e palestrante, com essa experiência, ela desvenda como empresas que integram sustentabilidade à sua essência conseguem mitigar riscos, fidelizar clientes, transformar cultura organizacional e conquistar mercados, com resultados tangíveis no curto e longo prazo.
O livro possui o conteúdo totalmente atual e em alta, em um formato que vai ajudar o leitor a entender o que precisa ser feito e rapidamente colocar em prática.
A autora com uma abordagem prática, estratégica e orientada a resultados tem ajudado grandes empresas a iniciarem ou acelerarem sua jornada de sustentabilidade, atuando diretamente na governança, gestão de riscos e inovação sustentável.
A Revolução do Lucro Sustentável: Como incorporar a sustentabilidade à estratégia corporativa para impulsionar inovação, reduzir riscos e aumentar a lucratividade; Sabrina de Branco; Editora Estrela da Manhã; R$49,90; Disponível somente em versão digital
Transformação
De galinha a gavião: Como impulsionar o voo da economia brasileiraEditora Nova Fronteira/Divulgação/JC
Com a data de publicação marcada para o dia 29 de agosto, o livro "De galinha a gavião: Como impulsionar o voo da economia brasileira" traz uma metáfora muito conhecida no meio da economia para explicar, de forma compreensível e intrigante, os motivos da economia brasileira, apesar de seu potencial, permanecer presa a ciclos frágeis e insustentáveis de crescimento desde a década de 1980. São décadas de avanços interrompidos, que acabam minando expectativas e retardando conquistas sociais, e o que tem privado a sociedade brasileira de uma qualidade de vida melhor.
De galinha a gavião: Como impulsionar o voo da economia brasileira Editora Nova Fronteira/Divulgação/JC
A jornalista Juliana Rosa é quem está por trás da escrita do livro. Ela aplica todo seu aprendizado adquirido durante os 25 anos de jornalismo econômico, diversos prêmios e entrevistas com grandes pessoas do cenário econômico brasileiro, para destrinchar temas como contas públicas, educação, impostos e infraestrutura. Juliana utiliza uma linguagem descomplicada, traduzindo os conceitos do "economês", como a própria diz, para que qualquer pessoa consiga entender os caminhos e descaminhos da economia nacional.
A proposta da autora, desde a introdução do livro, é tornar o conhecimento econômico um instrumento de cidadania, capaz de orientar decisões, fortalecer a democracia e reduzir desigualdades.
De galinha a gavião: Como impulsionar o voo da economia brasileira; Juliana Rosa; Editora Nova Fronteira; 192 páginas; R$ 44,90; Disponível a partir de 29 de Agosto, em versão física e digital.
Equilíbrio
Assuma o (des)controle da sua vida: a arte de viver bem o que não se dominaEditora Rocha Soluções Gráficas/Divulgação/JC
O livro "Assuma o (des)controle da sua vida: a arte de viver bem o que não se domina" é escrito pela especialista em neurociência, comportamento e desempenho, Vivian Ritter. Ela possui mais de 22 anos de experiência em desenvolvimento humano, dois pós-doutorados e atua como palestrante, mentora e facilitadora de treinamentos, desenvolvendo pessoas e empresas. Durante o livro, ela une reflexões da filosofia, da neurociência e da experiência prática.
Assuma o (des)controle da sua vida: a arte de viver bem o que não se domina Editora Rocha Soluções Gráficas/Divulgação/JC
Com linguagem leve e fluida, porém profunda, Vivian convida o leitor a enxergar com outros olhos as situações corriqueiras que tiram a paz, e descobrir que é possível atravessar o inesperado com mais leveza e inteligência emocional. Segundo a autora, as pessoas vão se identificar com as situações e perceber que assumir o descontrole pode ser o caminho para ter mais equilíbrio na vida e na carreira.
O livro aborda temas diversos, mas seguindo uma linha de falar sobre comportamento, a vida e sobre a forma como nos relacionamos. Além disso, a leitura propõe abandonar fórmulas prontas e desenvolver novos comportamentos diante daquilo que simplesmente não está nas nossas mãos como o outro, as circunstâncias ou o futuro. É um convite à reflexão e à prática de uma vida mais consciente e autêntica.
Assuma o (des)controle da sua vida: a arte de viver bem o que não se domina; Vivian Ritter; Editora Rocha Soluções Gráficas; 290 páginas; R$ 79,90; Disponível em versão digital.