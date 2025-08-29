Livros da semana

Lucro Sustentável

Sustentabilidade não é custo. É lucro, é inovação, é futuro. O livro “A Revolução do Lucro Sustentável” é uma leitura indispensável para quem deseja liderar com consciência e gerar valor com propósito. A autora, Sabrina de Branco, compartilha, com domínio e conhecimento, os bastidores da criação de estratégias sustentáveis em grandes corporações, transformando conceitos em práticas reais, com uma abordagem clara, prática e inspiradora.

A Revolução do Lucro Sustentável: Como incorporar a sustentabilidade à estratégia corporativa para impulsionar inovação, reduzir riscos e aumentar a lucratividade Editora Estrela da Manhã/Divulgação/JC

Sabrina também é executiva, mentora e palestrante, com essa experiência, ela desvenda como empresas que integram sustentabilidade à sua essência conseguem mitigar riscos, fidelizar clientes, transformar cultura organizacional e conquistar mercados, com resultados tangíveis no curto e longo prazo.

O livro possui o conteúdo totalmente atual e em alta, em um formato que vai ajudar o leitor a entender o que precisa ser feito e rapidamente colocar em prática.

A autora com uma abordagem prática, estratégica e orientada a resultados tem ajudado grandes empresas a iniciarem ou acelerarem sua jornada de sustentabilidade, atuando diretamente na governança, gestão de riscos e inovação sustentável.