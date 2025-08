Autocuidado

"Deixa pra lá" é uma ótima recomendação para quem está cansado de viver em função de críticas, expectativas e dramas alheios. Através da teoria Let Them, Mel Robbins mostra como parar de desperdiçar energia com o que está fora do seu controle e redirecionar o foco para o que realmente importa: você mesmo. Com base em histórias reais, pesquisas e contribuições de especialistas em psicologia, neurociência e relacionamentos, Mel Robbins convida o leitor a não ligar tanto para o que os outros pensam e a se concentrar no que realmente depende dele. Segundo a autora, quando permitimos que as pessoas mostrem quem realmente são por meio de suas atitudes, mostramos a força que temos de escolher o que faremos com isso. Ela acredita que a raiz do problema pode ser a importância que você tem dado às atitudes e opiniões dos outros. O livro utiliza uma abordagem prática e uma linguagem acessível para possibilitar ao leitor a aplicação dos lemas "deixa pra lá" e "deixa comigo" em oito áreas essenciais da vida. Especialista em mindset, motivação e mudança comportamental, Mel Robbins é a autora best-seller de "O poder dos 5 segundos" e "Um único hábito pode mudar sua vida". Sua empresa, 143 Studios Inc, produz conteúdo voltado para a área do desenvolvimento pessoal, além de eventos transformadores e treinamentos para diversos clientes. Deixa pra Lá: a teoria Let Them; Mel Robbins; BestSeller; 322 páginas; R$ 49,90; Disponível também em versão digital.

Feedback

Como o próprio nome sugere, o livro "Jornada do feedback" apresenta para o leitor as particularidades do feedback, oferecendo um panorama prático e completo. Os autores, Antonio Muniz, Celiane Neves e Ketty Sanches, defendem que a obra é o passaporte que o leitor precisa para dominar a comunicação e construir relacionamentos mais saudáveis e produtivos. A obra mostrará para o leitor como construir relações de confiança inabaláveis, através de transparência, justiça e empatia, o que possibilitará a criação de valores coletivos. Além disso, o leitor conseguirá dominar a Comunicação Não Violenta (CNV), transformando discussões em diálogos construtivos e fortalecendo conexões humanas. Assim, será possível evitar ruídos e mal-entendidos que desgastam relações. "Jornada do feedback" também mostra para o leitor como conduzir conversas estratégicas e corajosas, a fim de criar um ambiente psicologicamente seguro onde todos se sentem à vontade para crescer, inovar e contribuir. Com cases reais e dicas práticas, o leitor será capacitado a transformar cada interação em uma oportunidade de aprendizado e a aplicar os conhecimentos adquiridos no seu dia a dia, gerando resultados tangíveis e satisfação pessoal e profissional. Jornada do feedback: construindo confiança e resultados com conversas estratégicas; Antonio Muniz, Celiane Neves e Ketty Sanches; Ed. Brasport; 204 páginas; R$ 80,00; Disponível em versão digital.

Disciplina