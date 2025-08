Da criação doméstica ao protagonismo global, avicultura brasileira se consolida

Iniciado nos anos 1980, um projeto liderado pela Embrapa transformou o Brasil no maior exportador mundial de carne de frango . O esforço envolveu seleção genética, melhorias no manejo, avanços em nutrição e integração da cadeia produtiva. A escolha por aves com melhor conversão alimentar, aliada à abundância de grãos e ao clima favorável, reduziu custos, acelerou o ciclo de produção e garantiu uma proteína acessível em tempos de crise econômica . O sucesso do projeto foi impulsionado pela rara articulação entre setor público, universidades, produtores e indústrias, consolidando a avicultura como motor estratégico da economia nacional .

"No projeto da avicultura se fez um trabalho intenso e muito organizado, abarcando toda a cadeia produtiva ao mesmo tempo. No campo, o foco era o desenvolvimento técnico, financiamento ao produtor e fornecimento de pintos já selecionados pela Embrapa e pelas empresas. A indústria reforçava a logística, a compra e a integração desses avicultores ao sistema e trabalhava com um grande plano comercial para dar escoamento a toda essa produção crescente ", explica Figueiredo.

Pesquisador da Pesquisador na Embrapa Suínos e Aves, Elsio Figueiredo atuou no projeto desde o início e ressalta que entre os grandes fatores do sucesso foi a grande e incomum união, na época, de setor público, de empresas e universidades - onde a Embrapa foi buscar especialistas para apoiarem o projeto como consultores. O pesquisador relata, ainda, que esse projeto avícola se integrava diretamente à origem da Embrapa, no início dos anos 1970, quando o Brasil era dependente da importação de produtos agrícolas. A empresa brasileira de pesquisa foi criada em 1973 para desenvolver a agricultura e pecuária e tornar o Brasil autossuficiente na produção de alimentos.

Aliado à seleção genética estavam os trabalhos direcionados a melhorar o manejo, a estrutura dos aviários, escolher aves mais resistentes a doenças e encontrar uma fórmula mais eficiente de ração. O clima brasileiro também favorecia o projeto . Mesmo sendo a Região Sul a maior produtora, onde há inverno rígido, as condições eram favoráveis em relação aos Estados Unidos, por exemplo, grande produtor, onde as baixíssimas temperaturas no inverno e por longo tempo ainda são um certo limitador. A tudo isso, somou-se a ampla disponibilidade de terras para abrigar aviário e produtores que já criavam galinhas de forma "amadora" , mas aderentes à proposta de transformar essa atividade doméstica em um negócio rentável.

Ou seja, essa seleção de aves passou, ano a ano, a gerar mais riqueza a todos envolvidos no desenvolvimento do setor : produtores, governo e indústrias. O produtor passou a armazenar mais lotes em um mesmo ano, vender aves mais pesadas e ter menos custos com ração. A escolha do frango como novo motor da economia nacional tinha diferentes objetivos e razões para a escolha .

Como cerca de 60% dos custos da avicultura está na ração, o ganho com uma ave que demanda menos grãos para gerar mais proteína é, literalmente, um negócio de peso . Para se ter um ideia do sucesso do projeto, o Brasil partiu de uma um índice de conversão médio de 2,5 quilos de ração por quilo de carne produzida, nos anos 1970, para atuais 1,6 kg. Com esse avanço na conversão o ciclo de criação e abate foi reduzido em cerca de dez dias e colocando no mercado aves mais pesadas .

Um projeto iniciado no começo dos anos 1980, que tinha como um dos focos a busca pelo "frango perfeito", fez do Brasil o maior exportador do produto . Começou, naquela década, uma seleção genética para identificar as aves que apresentavam os melhores índices de conversão de grãos em carne. Resumidamente, pesquisadores da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), produtores e empresas começaram a "garimpar" nos plantéis e entre as matrizes importadas aquelas aves que precisavam de menos comida para robustecer suas coxas e peito e ganhar peso mais rapidamente .

Se inicialmente a avicultura brasileira tinha como um dos pilares a grande disponibilidade de soja e milho, o cenário atual é o oposto. A disputa pelos grãos e suas valorizações estimulam o setor a buscar alternativas e melhor aproveitamento dos mesmos. Além de integrar a cadeia de insumos de outros animais, o milho, por exemplo, é cada vez mais um insumo demandado para produção de biodiesel, assim como a soja pelo mercado externo.

Assim como se utiliza o bagaço da cana como insumo, após gerar biocombustível, o mesmo está sendo feito com o milho. Aqui entra em campo o DDGS (Dried Distillers Grains with Solubles ou, em português, Grãos Secos de Destilaria com Solúveis) na alimentação animal. Basicamente, o DDGS é o resíduo do grão após extraído o componente para produção do biodiesel. Subproduto da produção de etanol de milho e resultado da fermentação e destilação do grão, esse resíduo é rico em proteína e energia e passou a ser utilizado na alimentação animal como substituto parcial de outros ingredientes, como o próprio milho ou soja.

"O DDGS é uma alternativa para se colocar na ração, e é um excelente alimento. Então precisamos organizar esse processo para inserir ainda mais os resíduos dessas industrializações na ração, um alimento que está sendo bem procurado. É um passo além do que se faz com os resíduos da soja, desde há muito tempo, com o farelo de soja, uma relevante fonte proteica de toda a ração animal", explica o pesquisador da Embrapa Suínos e Aves, Elsio Figueiredo.