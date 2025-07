Transformação

Os empresários, não nomeados no livro, participaram de uma constelação sistêmica, por meio da qual foram orientados a estabelecer metas claras e compartilhá-las com os colaboradores . Isso promoveu maior alinhamento e engajamento entre os funcionários da equipe, o que levou à retomada da lucratividade da empresa .

A obra apresenta técnicas de constelações sistêmicas, que podem auxiliar na redefinição da saúde empresarial e na identificação correta de problemas . Dessa forma, o empresário consegue aplicar o tratamento adequado e aumentar as chances de continuidade do seu negócio.

Construção

Com uma linguagem motivadora, "Mulheres que constroem" reforça que cada tijolo erguido pode carregar a marca da igualdade . Michelle Zanelatto atua como mentora e palestrante, com foco em liderança feminina e inclusão no setor da construção civil. Também escreveu o livro "Liderança pelo exemplo".

Durante a obra, a autora traz pesquisas, histórias inspiradoras e lições de carreira que provam que coragem, resiliência e inteligência emocional podem romper barreiras e criar espaços mais inovadores no segmento . As experiências adquiridas pela autora ao longo de sua trajetória como mentora e palestrante em liderança feminina e inclusão na construção civil e apresentadas no livro mostram o impacto coletivo quando as mulheres assumem o comando: equipes mais engajadas, processos mais seguros e soluções mais criativas .

Desenvolvimento

O livro "Uma nova África", de Magatte Wade, defende que o êxito socioeconômico dos africanos pode ser alcançado através da promoção da liberdade, do empreendedorismo e do livre mercado. Compartilhando sua trajetória pessoal e profissional, a autora desafia os discursos estabelecidos sobre a pobreza no continente africano.

Na obra, Magatte defende fortemente que a saída de qualquer povo da pobreza não está na revisão do passado, mas na melhoria das condições para a realização de negócios no presente. Segundo ela, a única maneira de a África se tornar próspera é por meio das empresas, que geram empregos, que consequentemente permitem que as pessoas ganhem dinheiro.

A autora acredita que os principais obstáculos ao desenvolvimento do continente africano são a excessiva burocracia governamental, a corrupção estatal e a adoção do socialismo como ideologia política. Nesse contexto, ela convida o leitor a reconhecer a raiz dessas questões e suas soluções, criando assim um espaço propício para a inovação, prosperidade e crescimento sustentável.

Reconhecida pela revista Forbes como uma das "20 mulheres poderosas mais jovens da África", Magatte Wade é diretora do Center for African Prosperity da Atlas Network. Já palestrou em locais como as Nações Unidas, Aspen Institute (também sediado nos EUA) e no Fórum Econômico Mundial.

Uma nova África: como impulsionar o crescimento em economias frágeis superando a narrativa de inferioridade; Magatte Wade; AVIS RARA; 192 páginas; R$ 54,90; Disponível também em versão digital.