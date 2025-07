História e Economia

Em nova edição, o livro de 2016, "Enfrentando o Antropoceno: Capitalismo Fóssil e a Crise do Sistema Terrestre", do autor canadense Ian Angus explora o impacto da humanidade no planeta, abordando a discussão sobre a intervenção humana na natureza, que precede a popularização do termo "Antropoceno" nos anos 2000.

A obra examina a chamada "Grande Aceleração", o período pós-Segunda Guerra Mundial onde as atividades humanas se tornaram a principal força geológica que molda o meio ambiente e seu futuro. Multidisciplinar, o livro de Angus analisa descobertas científicas sobre as causas e consequências físicas do Antropoceno, além de investigar tendências sociais e econômicas que impulsionam a crise, como a queima de combustíveis fósseis e o impacto do capitalismo no último século.

Angus reflete sobre as alternativas para as mudanças necessárias diante do aquecimento global, eventos climáticos extremos, elevação do nível dos oceanos e extinção em massa de espécies. Ele defende que a sobrevivência no Antropoceno exige uma transformação social radical, com a substituição do capitalismo fóssil por uma nova civilização ecossocialista.



Enfrentando o Antropoceno: Capitalismo Fóssil e a Crise do Sistema Terrestre; Ian Angus; Boitempo Editorial; 288 páginas; R$ 89,00; disponível em versão digital.