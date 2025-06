Elon Musk: Gênio ou Louco? Conheça as Estratégias de Negócio e Liderança do Homem Mais Rico do Mundo; Dennis Kneale; Citadel Editora; 288 páginas; R$ 69,90; lançamento em 30 de junho; disponível em versão digital.

Com uma linguagem direta e com exemplos práticos, o livro oferece um manual para quem quer repensar estratégias de negócio e liderança. As lições que emergem da trajetória de Musk vão além da admiração ou da crítica: elas desafiam o leitor mesmo quando tudo parece impossível.

Fundador e líder de empresas como Tesla, SpaceX, Neuralink, The Boring Company e, mais recentemente, o X, Musk desafiou setores inteiros, forçou mudanças de paradigmas e criou soluções que pareciam impensáveis. Ao longo da narrativa, Kneale mostra como Musk enfrenta críticas, pressões e fracassos com uma mistura de obsessão por resultados, pensamento de longo prazo e decisões arrojadas, muitas vezes desconfortáveis — mas quase sempre eficazes.

Em Elon Musk: Gênio ou Louco? , o jornalista Dennis Kneale traça um retrato provocador e estratégico do polêmico empresário da atualidade. Conhecido por suas ideias visionárias e suas atitudes controversas, Elon Musk é apresentado aqui não somente como o homem mais rico do planeta, mas como um símbolo de ambição extrema e transformação radical. O livro mergulha na trajetória de Musk e revela os princípios que guiam sua forma de liderar.

Política e Ciências Sociais

Sucesso internacional, com mais de 500 mil exemplares vendidos, o livro O Capital e o Antropoceno do filósofo japonês Kehei Saito faz uma relação entre o capitalismo, a sociedade e a natureza. Inspirado pelos estudos de Karl Marx, o autor propõe uma nova interpretação das teorias do marxismo para dar luz aos desafios ambientais do século XXI.

Baseado na crítica ao capitalismo financeiro e à lógica de crescimento ilimitado, o autor argumenta que o sistema econômico dominante está na raiz da destruição ambiental em curso, e que somente um novo modelo, baseado no decrescimento e na partilha da riqueza, pode interromper esse colapso. Saito também investiga como o avanço tecnológico, aliado à busca incessante por lucros, intensificou o aquecimento global, gerou eventos climáticos extremos, devastou ecossistemas e agravou as desigualdades globais, principalmente no sul global.

Para os apreciadores da temática, o livro propõe uma reorganização de valores que sustentam a economia global. Com embasamento teórico-científico e linguagem clara, O capital no Antropoceno propõe uma ruptura com o modelo de desenvolvimento atual e sugere que a resposta à crise ecológica e ambiental passa por repensar o modo como produzimos, consumimos e nos relacionamos com a natureza.

O Capital no Antropoceno; Kohei Saito; 232 páginas; Boitempo; R$ 83,00; disponível em versão digital.