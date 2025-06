Lean Construction: o caminho para a eficiência na construção civil gaúcha

Luiz Gustavo

Diretor de Engenharia, Construção e Real Estate da Falconi

O setor da construção civil é, sem dúvida, um dos pilares da economia brasileira. Em 2024, registrou um crescimento de 4,1%, impulsionado pelo desenvolvimento urbano e por programas habitacionais. No entanto, em regiões como o Rio Grande do Sul, desafios específicos vêm colocando à prova a capacidade de adaptação das empresas do setor.

As enchentes devastadoras que atingiram o Estado em 2024 causaram perdas econômicas jamais vistas, quase alcançando os R$ 90 bilhões, segundo estudo feito pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) em parceria com a Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe (Cepal) e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). De acordo com a Confederação Nacional dos Municípios (CNM), cerca de 113 mil residências foram danificadas ou destruídas, além empresas em áreas rurais e metropolitanas.

Essa catástrofe não apenas ampliou a demanda por reconstrução e reparação, mas também agravou a escassez de mão de obra qualificada e elevou os custos dos insumos. Diante desse cenário, torna-se imprescindível repensar a forma como as obras são conduzidas, a fim de garantir o uso inteligente dos recursos e a maior produtividade dos processos.

É aqui que entram metodologias como o Lean Construction para Resultados, uma abordagem que promove maior eficiência no setor. Inspirada nos princípios da lean manufacturing, ela propõe a eliminação de desperdícios, a melhoria contínua e o foco no valor real para o cliente. No Rio Grande do Sul, essa metodologia já vem mostrando resultados concretos: redução de custos, aumento da produtividade e melhorias na qualidade das entregas.

Outro estudo, conduzido por pesquisadores vinculados à Universidade Estadual do Centro-Oeste (Unicentro) em três canteiros de obras gaúchas, mostrou que o método reduziu desperdícios de materiais, aumentou a produtividade e melhorou a organização, evidenciando a eficácia da metodologia na otimização de processos e controle de custos. Estes resultados também têm sido vistos em centenas de canteiros de obras onde temos aplicado a nossa abordagem no dia a dia.

O Lean Construction representa mais do que números: trata-se de transformar a cultura das equipes, fortalecer a colaboração entre todos os envolvidos e promover clareza e eficiência na comunicação. Esses elementos são cruciais para enfrentar a complexidade crescente das obras e os desafios logísticos impostos pela atual conjuntura.

Para que essa transformação se consolide, no entanto, é fundamental que as lideranças locais invistam na capacitação técnica e em um bom diagnóstico sobre a maturidade atual de gestão das obras e processos de apoio. Assim, será possível transformar os obstáculos atuais em oportunidades de inovação, sustentabilidade e maior competitividade para o setor da construção civil no estado gaúcho.

O Lean Construction, ao promover mais eficiência e reduzir desperdícios, oferece justamente essa alternativa para que o setor volte a crescer de forma sustentável e competitiva.

Acredito, portanto, que o futuro da construção civil no Rio Grande do Sul depende dessa mudança de paradigma. Mais do que construir casas e infraestrutura, precisamos construir processos inteligentes e resilientes, capazes de enfrentar as adversidades de hoje e garantir o desenvolvimento de amanhã.