Neste livro, a jornalista Roberta Paduan mergulha na trajetória da maior estatal brasileira para desvendar os bastidores de uma das empresas mais estratégicas e controversas do País. Com uma narrativa envolvente e apurada investigação jornalística, a autora percorre os principais marcos da companhia, desde sua criação em 1953, impulsionada pela campanha "O petróleo é nosso", até os desafios contemporâneos envolvendo corrupção, política e transição energética. Paduan mostra como a Petrobras sempre esteve no centro das disputas de poder no Brasil, sendo usada como ferramenta de projetos políticos, alvo de interesses econômicos e símbolo de desenvolvimento nacional. Ao entrevistar fontes-chave e acessar documentos históricos e dados exclusivos, o livro oferece uma análise crítica e equilibrada sobre os acertos e os erros da estatal, revelando os impactos profundos de suas decisões na economia, no meio ambiente e na sociedade brasileira. Além de reconstruir os grandes escândalos que marcaram a Operação Lava Jato, a autora também examina os dilemas atuais da Petrobras diante das transformações globais no setor de energia. Como equilibrar a pressão por lucros, a responsabilidade socioambiental e a urgência da transição para fontes renováveis? A obra traz respostas possíveis e convida o leitor a refletir sobre o papel que a Petrobras pode — ou deve — desempenhar no futuro do País. "Petrobras: Uma história de orgulho e vergonha"; Roberta Paduan; Editora Objetiva; 400 páginas; R$ 94,90; Disponível em versão digital.



Conjuntura

Glória incerta: A Índia e suas contradições Divulgação

Os economistas Jean Drèze e Amartya Sen - vencedor do Prêmio Nobel - traçam uma análise profunda e crítica do desenvolvimento indiano nas últimas décadas, confrontando o crescimento econômico impressionante com a persistência de desigualdades sociais e falhas estruturais. Combinando dados rigorosos, pesquisa de campo e uma abordagem humanista, os autores revelam como a Índia se tornou uma potência emergente no cenário global, mas ainda enfrenta enormes desafios em áreas como saúde, educação, nutrição e igualdade de gênero. A obra questiona a ideia de que o progresso econômico, por si só, seja suficiente para garantir justiça social e bem-estar para a população. Em vez disso, Drèze e Sen defendem a importância de políticas públicas robustas, investimentos consistentes em capacidades humanas e um compromisso real com os direitos sociais como pilares para uma sociedade mais justa. Por meio de comparações com outros países, especialmente da Ásia, os autores mostram que o potencial da Índia continua sendo sabotado por decisões políticas equivocadas, ineficiências institucionais e desigualdades profundamente enraizadas. Mais do que um diagnóstico das contradições do desenvolvimento indiano, Glória Incerta é também um apelo por uma mudança de rumo - rumo à inclusão, à justiça e à expansão das liberdades. "Glória incerta: A Índia e suas contradições"; Amartya Sen e Jean Drèze; Editora Companhia das Letras; 440 páginas; R$ 119,00; Disponível em versão digital.



Utopia

Fluxo e refluxo: Do tráfico de escravos entre o golfo do Benim e a Bahia de Todos-os-Santos, do século XVII ao XIX Divulgação