Fundadora e CEO do Equity Accelerator, Mary Murphy é professora da cátedra de Ciências Psicológicas e do Cérebro na Universidade de Indiana.

Vitivinicultura

Para os entusiastas e profissionais do mundo do vinho, "Equilíbrio, estrutura e estratégia" é uma ótima opção de leitura. Trazendo diversas informações sobre o vinho e os negócios, o livro proporciona uma leitura rica e útil para o leitor que deseje aprimorar suas habilidades tanto no ambiente corporativo quanto no universo do vinho.

A obra de Antonio Carlos da Silva traz uma nova abordagem sobre cultura organizacional, diversidade e liderança, assim como a importância da execução, as crescentes demandas em ESG (Environmental, Social and Governance) e inovação.

Utilizando-se de analogias entre a produção de vinhos e a gestão de empresas, o autor apresenta questões enriquecedoras que facilitam a compreensão das dinâmicas empresariais através das etapas da produção vinícola.

Silva destaca as práticas eficazes e os pontos de atenção que líderes e gestores devem considerar ao transformar suas organizações. Durante a leitura, ele também reitera que, assim como a produção de um bom vinho, o caminho importa tanto quanto o destino. Depois de finalizar o livro, o leitor conseguirá extrair o máximo potencial das suas equipes.

Antonio Carlos da Silva é um executivo com sólida formação acadêmica e reconhecido por sua visão estratégica e capacidade de liderar.

Equilíbrio, estrutura e estratégia: como a arte do vinho pode inspirar a gestão organizacional; Antonio Carlos Matos da Silva; Editora Labrador; 256 páginas; R$69,90; Disponível também em versão digital.